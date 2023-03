Festa a sopresa per i 50 anni di Matteo Salvini alle porte di Milano.

Un party con due ospiti eccellenti: la premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha anche postato su Instagram la foto di tutti e tre sorridenti durante il ricevimento.

Salvini e Meloni si sono anche cimentati al karaoke, intonando “La canzone di Marinella”, uno dei brani più noti di Fabrizio De Andrè.

Un video del duetto è stato pubblicato su Instagram dal giornalista Nicola Porro, con la didascalia: «A proposito di crisi di governo». E il filmato ha destato reazioni politiche. Su Twitter la capogruppo del Pd alla Camera, Debora

Serracchiani, per commentare la scena, ha citato i versi finali di una poesia di Eugenio Montale: «Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».

«Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…», il commento della capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi.

«Non hanno voluto incontrare i familiari né portare omaggio alle bare, ma hanno trovato il tempo per festeggiare i 50 anni del ministro Salvini», le parole, invece, di Matteo Lepore, sindaco di Bologna dove ieri si è celebrato il funerale per alcune delle vittime del naufragio di Cutro.

