È ripreso stamattina l’esame della manovra da due miliardi di euro. L’Aula ha dato il via libera all’articolo 11 in materia di lavoro. In discussione generale l’assessora Desirè Manca, oltre a illustrare le misure previste - la maggior parte destinate alla formazione - ha fatto il punto sulle assunzioni a tempo determinato e indeterminato in Sardegna negli ultimi tre anni.

Nel 2024 i contratti a tempo indeterminato erano 44.993, nel 2025 sono stati quasi tremila in più: 47.257. «Una fortuna? - ha detto l’assessora - di certo in questo periodo abbiamo portato avanti misure importanti di incentivazione grazie ai voucher destinati alle stabilizzazioni». Negli ultimi sei mesi del 2026 i contratti a tempo indeterminato sono stati 26.563. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato: nel 2024 sono stati 262.527, nel 2025 sono stati 259.402, nei primi sei mesi del 2026 sono stati 179.707. Per quanto riguarda l’apprendistato: 3184 nel 2024, 3188 nel 2025, 2448 nel 2026. Manca ha parlato di «sostanziale parità di assunzioni tra uomini e donne». Nel 2026 le donne assunte sono 120mila e gli uomini 127mila.

L’Aula è passata a discutere l’articolo 5 sull’istruzione che contiene alcune delle misure più importanti. In particolare lo stanziamento di circa 160 milioni per abbattere le tasse universitarie e le rette degli asili nido, nonché per gli Ersu di Cagliari e Sassari.

Molto attesa anche la discussione dell’emendamento per mettere in campo 50 milioni per gli aiuti ad autotrasportatori e aziende agricole in difficoltà per il caro carburanti e il caro fertilizzanti. Il via libera definitivo alla manovra dovrebbe arrivare in serata.

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