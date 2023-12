«L'anno prossimo per la prima volta nella storia delle istituzioni europee il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa abusivamente».

Messaggio forte di Matteo Salvini, che è intervenuto oggi all’evento Free Europe organizzato a Firenze dai sovranisti europei del gruppo Identità e Democrazia.

«Il centrodestra in Europa può portare a una rivoluzione solo se è unito, non è una piccola polemica politica italiana. Il governo italiano non è in discussione e governerà per tutti i 5 anni per cui gli italiani ci hanno votato. Io con Giorgia e Antonio lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno di anni per andare avanti. Ma agli amici del centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia per riportarla a crescere, sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa».

Diversi leader si sono alternati sul palco, Marine Le Pen è intervenuta in videocollegamento.

Salvini ha rispolverato anche un passaggio della Bibbia, quello di Davide e Golia: «Oggi – ha detto – Golia è rappresentato da burocrati e banchieri, i primi euroscettici. Oggi a Firenze ci sono gli amici dell'Europa, i difensori dell'Europa. Sapete come è finita, Davide ha sconfitto Golia che sembrava invincibile. Noi del Golia Soros, che distrugge le nostre civiltà, non abbiamo nessuna paura».

L’unità del centrodestra richiesta da Salvini non sembra però replicabile in Italia. FdI sta infatti nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, e Giorgia Meloni ne è addirittura presidente. Forza Italia sta invece stabilmente, e da sempre, nel Partito Popolare.

(Unioneonline/L)

