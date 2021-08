"Ho mandato un messaggio al presidente Draghi perché dopo mesi di insediamento sarebbe utile che ci fosse un incontro a Palazzo Chigi fra il governo nazionale e il governatore della Sardegna". Lo ha detto a Olbia il leader della Lega Matteo Salvini, che ha parlato ai cittadini nel corso della raccolta firme per il referendum sulla giustizia.

L’ex ministro dell’Interno, premettendo che “Solinas non si ferma un minuto”, che in questi anni “è stato fatto un ottimo lavoro, penso alla riforma sanitaria ad esempio, e ora bisogna correre”, ha parlato di diverse tematiche inerenti la Sardegna.

Sulla continuità e la crisi Air Italy: “Ci sono degli aerei Alitalia che resteranno fermi, non saranno più utilizzati. Sto messaggiando con Draghi, Solinas chiede di darli alla Regione, per usarli con il personale già formato di Air Italy”.

Attacco a Tirrenia sulla continuità marittima: “Bisogna andare sul mercato, ci sono compagnie che a prezzi minori offrono un servizio migliore”.

Capitolo sanità: “Bisogna assumere medici, Nieddu ha assunto chiunque avesse una laurea in tasca. Ma ora non ce ne sono più. Possiamo fare strutture, ma se mancano i medici i cittadini fanno sempre ore ed ore di attesa. Quindi bisogna formare. Ho chiesto a Draghi di concedere una deroga sulle assunzioni”.

Sugli incendi: “Bisogna dare alla Sardegna soldi, uomini e aerei”.

"No comment” sulla vicenda Salmo: “Non conosco i fatti, non entro nel merito. Ma la situazione sanitaria in Sardegna è sotto controllo e bisogna ricordarsi che il settore della cultura e degli spettacoli è quello che ha sofferto di più”.

Infine, un passaggio sull’accoglienza dei profughi afghani: “Sì a donne e bambini, ma sono stanco di vedere ventenni e trentenni robusti”.

Alla fine ha preso la parola anche il governatore, ringraziando Salvini perché è convinto che a settembre “apriremo con il governo un grande dossier Sardegna sui temi dei trasporti, dell’energia, della continuità territoriale”.

(Unioneonline/L)

