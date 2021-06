Il tema del rimpasto “non è una priorità” per la Lega, “noi preferiamo pensare alla ripartenza”.

Lo ha detto il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili al termine di una riunione in Consiglio regionale a cui hanno partecipato i tre assessori e i sette consiglieri del gruppo leghista.

Sette e non più otto, come erano a inizio legislatura, ma il dettaglio non deve avere conseguenze sulla verifica e sul rimpasto di Giunta atteso per luglio.

"Non guardo chi ha cambiato casacca e abbracciato altre idee politiche, noi della Lega guardiamo al voto dei cittadini sardi, e se mai dovessi parlare di rimpasto difenderò il voto espresso dai sardi nel 2019”. Tradotto, la Lega non intende rinunciare a uno dei suoi tre assessori.

Il coordinatore ha anche negato che la presidenza dell'Autorità portuale potesse diventare una chiave per rinunciare a un posto in Giunta. "Del rimpasto leggo sulla stampa – ha affermato Zoffili –, ma io lavoro per l’unità del centrodestra”.

Quanto al referendum sulla giustizia promosso dalla Lega assieme ai Radicali, appuntamento per il 2 luglio, “ci sarà una conferenza stampa a Olbia e puntiamo ad aprire 100 gazebo della Lega e cento banchetti per il weekend".

(Unioneonline/L)

