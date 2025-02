Il disegno di legge per il commissariamento delle Asl sarà approvato domani in commissione Sanità.

È quanto emerge dal vertice del Campo largo tra i membri di maggioranza del parlamentino con l’assessore Armando Bartolazzi. Un confronto convocato per rendere il testo inattaccabile in vista del via libera.

Con questo obiettivo oggi si è proceduto a una limatura: in particolare, tra gli emendamenti da presentare ce n’è uno della maggioranza per eliminare le parti del testo che comportavano impegni di spesa. Così da garantire al ddl la copertura finanziaria che, in assenza di una manovra approvata, al momento non ha.

Tra i passaggi da rimuovere c’è quello sulla previsione dei CaU, servizi di emergenza che non sono certo a costo zero. E la stessa operazione dovrà essere compiuta - sempre per garantire la copertura - sul maxi emendamento che la Giunta presenterà direttamente in Aula. Anche in questo caso, nella bozza si parla della costituzione di tre dipartimenti che potrebbero comportare impegni di spesa.

Direttamente in Aula, inoltre, dovrebbero essere presentati gli emendamenti per il depotenziamento di Ares rispetto all’attuale testo.

«Per l’Aula, calcolando i quindici giorni del Cal e i dieci a disposizione dell’opposizione, dovremo aspettare circa 25 giorni», ha chiarito la presidente della commissione Carla Fundoni.

