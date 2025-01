Via libera alla creazione, all’interno dell’assessorato alla Sanità, di un ufficio a supporto delle attività del Ruas (Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria), la figura incaricata di definire interventi e percorsi più efficaci per ridurre le liste d’attesa. L’approvazione è arrivata durante la riunione di Giunta di quest’oggi: «Sulla riduzione delle liste d’attesa stiamo lavorando da tempo individuando risorse straordinarie e introducendo nuovi strumenti di governo», afferma la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, «in grado di tradurre il diritto alla salute del cittadino in risultati concreti, con risposte rapide ed efficaci a chi quotidianamente si rivolge al Sistema Sanitario Regionale per eseguire un esame o per ricevere una prestazione».

Dopo la costituzione dell’unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria in capo all’assessorato alla Sanità, e in seguito alla nomina del professor Luigi Minerba come Ruas, la Regione segnala come si entri «in una nuova fase operativa con l’istituzione dell’Ufficio che dovrà rafforzare il ruolo del Ruas, dando gambe alle sue funzioni di indirizzo e controllo e alle proposte che di volta in volta verranno sottoposte al decisore politico», prosegue Todde.

L’ufficio avrà compiti di supporto alle attività del Ruas attraverso il monitoraggio dei tempi d’attesa, nelle richieste di interventi di controllo, nella costruzione degli indirizzi e delle indicazioni alle aziende sanitarie, nella predisposizione dei contenuti e provvedimenti da sottoporre all’Assessore alla Sanità, nella raccolta di dati, report e atti provenienti dalle aziende del Servizio sanitario regionale, nella costruzione di dossier e relazioni da sottoporre all’Unità centrale di gestione (Ucg) al cui vertice siede l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi. Non si tratta dell’unica novità: all’interno della stessa Ucg i ruoli finora ricoperti dai direttori sanitari saranno affidati a professionisti dell’area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione e nominati con decreto dell’assessore Bartolazzi.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata