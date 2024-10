«Il Campo Largo non esiste più, lo certifichiamo stasera».

Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle ai microfoni della trasmissione di Raiuno Porta a Porta.

Il leader pentastellato ha dunque certificato la rottura dell’alleanza fra Pd e M5S – che tra l’altro ha portato il centrosinistra a vincere le regionali in Sardegna – indicando nella volontà della segretaria dem Elly Schlein di riavvicinarsi a Matteo Renzi e Italia Viva le cause del fallimento dell’intesa.

«È chiaro – ha detto Conte – che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dice che si è aperta una ferita, con Italia Viva che viene messa in un Campo largo - che non esiste più, lo certifichiamo stasera - dal momento in cui la risposta di Schlein è “Io non faccio polemiche”, allora c'è qualcosa che non va, non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio».

«Pur nelle rispettive posizioni – ha proseguito l’ex premier – ci sono dei punti, come salario minimo e autonomia differenziata, su cui si sta costruendo un dialogo, ma bisogna che sia sincero e autentico. Abbiamo un percorso da fare, tantissimi chiarimenti da fare».

E ancora: per andare oggi col Pd «non siamo pronti, ma questo non significa che non riconosciamo i passi concreti compiuti. Un terreno di dialogo da cui partire c'è, ma anche nel metodo bisogna intendersi».

