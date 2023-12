Matteo Renzi attacca la segretaria Pd Elly Schlein per le mancate primarie in Sardegna che hanno spinto Renato Soru a lasciare la coalizione di centrosinistra.

«Schlein ha vinto le primarie, ma adesso le primarie non si fanno più. In Sardegna non si fanno, per questo Soru è andato via, in Toscana non si fanno», commenta l’ex premier durante l’assemblea nazionale di Italia Viva.

«Il Pd – incalza Renzi – sta diventando un’altra cosa, non a caso nei sondaggi il leader che si immagina nel partito è Giuseppe Conte. Ciò vuol dire che il Pd che conoscevamo non esiste più, e questo apre uno spazio al centro, basta parlare di cose concrete e dimostrare una capacità di attrazione che Italia Viva ha».

