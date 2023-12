Settimana di incontri in Sardegna per il candidato alla presidenza Renato Soru. Gli appuntamenti sono in programma a Putifigari, Sassari, Carbonia e Orgosolo e fanno parte dell’iniziativa “La Sardegna di oggi e del futuro”, in cui Soru illustra i punti centrali del programma per il governo della Regione nei prossimi cinque anni.



Martedì 19 dicembre (alle 17:30) appuntamento all’auditorium comunale di via Gramsci 10 a Putifigari per l’iniziativa “Paesi in rete: la città ambiente”. In un dialogo insieme al sindaco Giacomo Contini si parlerà delle «difficoltà attuali di vivere in un piccolo centro, delle necessità urgenti, ma soprattutto di come garantire i servizi e invertire una tendenza alla marginalità per rendere vivibili e attrattivi i paesi dell'interno, creando comunità connesse».



Mercoledì 20 dicembre a Sassari, al Palazzo della Provincia, è in programma l’appuntamento (dalle 17:30) “Garantire il diritto alla salute. L’emergenza sanità in Sardegna”. Gli interventi, moderati da Monica Spanedda, saranno a cura delle associazioni dei malati e degli operatori sanitari.



Giovedì 21 dicembre a Carbonia, a Lù hotel in via Costituente (sempre dalle 17:30), si terrà l’incontro dal titolo “Patto per il lavoro e la transizione energetica. Il Just transition fund per il Sulcis”. Giulia Lai dialogherà con Renato Soru insieme a Romina Mura, Francesco Agus, i rappresentanti dei sindacati regionali CGIL, CISL e UIL e delle associazioni di categoria.



Venerdì 22 dicembre appuntamento a Orgosolo all’auditorium comunale (17:30) in piazza Caduti in guerra 1. Mario Rubanu dialogherà con Renato Soru circa lo “Sviluppo locale e cultura d’impresa”. Seguirà dibattito.



Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Renato Soru.

