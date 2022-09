Appuntamento oggi alle 18 a Villa Devoto con il vertice di maggioranza dopo che Solinas ha annunciato l'azzeramento della Giunta e una diversa distribuzione degli assessorati.

Il presidente sembra avere fretta, i partiti anche, quindi il rimpasto potrebbe diventare realtà tra questa e la prossima settimana. È probabile che la Lega perda un posto (non dovrebbe essere quello di Nieddu alla Sanità) e l'Udc ne guadagni uno.

NODO TRASPORTI – Primo punto all'ordine del giorno, la sostituzione del dimissionario Giorgio Todde ai Trasporti. Fra le opzioni possibili una conservazione dell’interim da Solinas, che la guida resti in quota Lega con il capogruppo in Consiglio regionale Pierluigi Saiu (come su indicazione del coordinatore Dario Giagoni), possibile anche una promozione della dg Gabriella Massidda da dg ad assessora, ma non è nemmeno da escludere l'approdo di Andreina Farris in quota presidente.

AMBIENTE – L'altra questione da affrontare subito riguarda l'Ambiente: Gianni Lampis (FdI) giurerà da deputato il 13 e Fratelli d'Italia ha già fatto sapere che intende conservare la delega. Anche in questo caso esiste l'ipotesi Farris, ma se così fosse il partito di Giorgia Meloni chiederebbe la responsabilità in un'altra casella.

RICONFERME E PASSI INDIETRO – Azzeramento totale significa mettere in discussione l'intera Giunta, nessun assessore escluso. Solinas ha anticipato che ci saranno riconferme, ma qualcuno potrebbe dover fare un passo indietro, soprattutto chi non può contare su una base solida a livello di gruppi in Consiglio regionale. "Terrò conto della consistenza delle forze in campo in Consiglio regionale”, ha dichiarato.

Non sembra al momento favorita per una riconferma l'attuale assessore all'Industria, Anita Pili, dove è tra i papabili ancora Andreina Farris. In bilico l'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia. Quindi il capitolo Sanità. A lungo si è parlato di un'ascesa del ex senatore Carlo Doria (Psd'Az), qualora non fosse riuscito a farsi rieleggere in Parlamento, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe uno dei candidati a un posto da sottosegretario. Motivo per cui, Solinas non proporrebbe l'ipotesi di una sua nomina al posto dell'assessore della Lega Mario Nieddu.

