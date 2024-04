«Abbiamo smarcato il tema dell’election day, abbiamo deciso di mantenere europee e comunali nella stessa data, sabato 8 e domenica 9 giugno (ballottaggio domenica 23 e lunedì 24) e abbiamo affrontato la nomina del segretario generale Saverio Lo Russo, consigliere di Palazzo Chigi di lunga data. È stato direttore della conferenza Stato Regioni per molto tempo e conosce gli strumenti che abbiamo a disposizione come Regione per lavorare col Governo e con l’Europa».

Così la presidente della Regione Alessandra Todde al termine della prima seduta di Giunta.

Sempre su Lo Russo (CHI È), Todde aggiunge: «La sua esperienza ci può servire per cambiare passo e standing». E, rispondendo a chi parla di secondo “Papa straniero” dopo l’assessore alla Sanità: «Se le cose fossero andate bene e se stessimo toccando equilibri perfettamente funzionanti capirei queste critiche, ma stiamo affrontando le macerie e una situazione disastrosa, quindi mi concentrerei sulle esperienze e le competenze». Inoltre, ha spiegato, «Lo Russo è la persona che ha impugnato le leggi regionali negli ultimi anni e conosce molto bene quali sono i nostri punti deboli e saprà consigliarmi molto bene sulle cose che non dovrò fare».

Sulla fusione degli aeroporti, infine, Todde afferma: «Ora bisogna affrontare i dossier e quindi prendere in considerazione tutte le carte entrate recedente in nostro possesso: è importante confrontarci con gli attori principali, la Camera di Commercio, F2i, e fare in modo che ci possa essere per la Regione una posizione strategica. Sono le porte di ingresso e di uscita della nostra Isola, ciò che ci consente di essere competitivi col mondo esterno e la Regione dovrà adeguatamente esercitare le sue prerogative».

