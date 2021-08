Il provvedimento omnibus con la variazione da oltre 150 milioni è stato depositato in commissione Bilancio dove inizierà il suo iter sotto forma di proposta di legge sottoscritta dai capigruppo di maggioranza. Il testo è stato trasmesso anche ai presidenti dei gruppi d’opposizione e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha già convocato una conferenza dei capigruppo per il 24 agosto alle 12.30. Il presidente dell’Assemblea, “vista l’urgenza e l’importanza delle misure contenute”, chiede di “valutare la possibilità dell’esame del testo da parte del Consiglio regionale con la procedura d’urgenza”. Quindi saltando il passaggio nelle commissioni.

La maggioranza prova ancora, dunque, a convincere le minoranze a discutere il prima possibile il pacchetto completo. Sinora Pd, Progressisti, LeU e M5S hanno negato questa possibilità, dando invece la disponibilità all’approvazione immediata della disposizione sui venti milioni per i danni ai roghi del Montiferru. Il centrodestra però si è sempre detto contrario allo stralcio.

La legge di 34 articoli “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” contiene anche stanziamenti per ristori ai lavoratori colpiti dalla crisi pandemica ma che ancora non hanno avuto nulla, per il sistema sanitario e aeroportuale messi a dura prova dalla crisi, ma anche fondi per i territori, oltre a norme di manutenzione come quelle riguardanti la correzione della riforma della sanità approvata a settembre dell’anno scorso.

