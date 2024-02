È quasi terminato il conto alla rovescia in vista del voto per l’elezione del nuovo governatore e del nuovo consiglio regionale della Sardegna, in programma domenica prossima 25 febbraio.

Con il sabato tradizionalmente riservato al “silenzio”, per i quattro candidati alla poltrona di presidente – Paolo Truzzu, Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa – sarà venerdì l’ultima giornata di campagna elettorale.

TRUZZU – Truzzu, candidato del centrodestra sarà nel Sarrabus, a partire dalle ore 17, in visita nei Comuni di San Vito, Muravera, Castiadas e Villasimius, dove incontrerà i sindaci. Ultima tappa di una campagna che lo ha visto toccare oltre 120 centri, e occasione, ha spiegato lui stesso, per presentare il Piano Sardegna, ovvero «un patto d’impegno per lo sviluppo strategico del territorio» che «non si basa su richieste di finanziamenti aggiuntivi ma sull'efficiente utilizzo di 10 miliardi di euro, che abbiamo a disposizione per promuovere il benessere collettivo e valorizzare sempre di più la nostra Isola».

TODDE – Alessandra Todde chiuderà la sua campagna a Cagliari (alle 18 alla Fiera di Cagliari, nella Sala Pasolini): «Noi siamo l’unico vero cambiamento possibile, siamo l’esatto opposto del centrodestra. Ora più che mai è necessario puntare su competenza, capacità e onestà, per il bene della Sardegna e dei sardi», ha scritto sui suoi canali social la candidata del Campo Largo.

SORU – Nel capoluogo è atteso anche Renato Soru, candidato della Coalizione sarda, per la quinta e ultima tappa di chiusura del suo tour elettorale per l’Isola: appuntamento alle 18, al Teatro Massimo di via De Magistris. «Il 25 febbraio è vicino, passiamo questi ultimi giorni casa per casa, strada per strada, ufficio per ufficio, campagna per campagna», ha spiegato Soru su Facebook. Aggiungendo: «Esiste un 50% di sardi che ancora non ha colto che c’è una possibilità nuova, diciamo loro che questo è un momento importante, che può davvero cambiare la nostra vita e non possiamo starne fuori».

CHESSA – Lucia Chessa, candidata di Sardigna R-Esiste, chiuderà invece la campagna a Nuoro, alle 18.30, presso la Biblioteca Satta. «Ne approfitto per ricordare – ha scritto sui social la candidata nel post per annunciare i suoi ultimi impegni – che anche nei collegi di Sassari e di Ogliastra, dove non abbiamo liste, si può votare il presidente, che sarei io. In Ogliastra e a Sassari – ha spiegato Chessa - sulla scheda non si troverà il simbolo ma solo il mio nome. Occorre farci una croce sopra».

IL CONFRONTO – È in programma domani sera, inoltre, l’ultimo confronto televisivo fra tutti e quattro i candidati: l’appuntamento è alle ore 21 su Videolina e sul sito UnioneSarda.it. Conduce il Direttore Emanuele Dessì.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata