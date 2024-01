«Nel giorno in cui Giorgia Meloni ribadisce l’importanza di un centrodestra unito, la Lega conferma la propria assoluta determinazione affinché la coalizione sia compatta per avere successo in tutti i prossimi appuntamenti elettorali. Squadra che vince non si cambia».

Lo scrive la Lega in un comunicato, con riferimento alle Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e proprio mentre fervono le trattative per trovare la quadra sul candidato del centrodestra in Sardegna.

Ma la parte più importante del comunicato sta nel non detto. Manca infatti il nome di Christian Solinas, sempre presente nei comunicati del Carroccio in riferimento alle regionali sarde. Un segnale che la coalizione sta convergendo su altri nomi?

