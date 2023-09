Dal palco del raduno di Pontida il presidente della Regione Christian Solinas ha chiesto «continuità, perché per portare a conclusione i progetti avviati ci vogliono dieci anni».

E la Lega, con la quale ieri il governatore ha rinsaldato il rapporto parlando davanti al popolo dei sostenitori, lo difende: nessun sondaggio, dice una nota del Carroccio, per la scelta del candidato presidente in Sardegna. «Squadra che vince non si cambia», fanno sapere dalla Lega. Il nome del presidente uscente non compare nel testo inviato alle redazioni.

«Abbiamo vinto tutte le elezioni regionali del 2023 con un centrodestra unito, vinceremo anche tutte quelle del 2024 con lo stesso Centrodestra unito», è la posizione del partito di Matteo Salvini, «i “sondaggi” li lasciamo alla sinistra sconfitta ovunque, noi preferiamo il lavoro per la Sardegna e i Sardi».

Un messaggio anche agli alleati. Gli altri nomi in campo sono quello del deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, e del collega di Cagliari Paolo Truzzu, di Fratelli d’Italia.

