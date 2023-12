«Anche in Sardegna, come per tutte le altre realtà al voto, la Lega è determinata a riproporre il centrodestra unito e i candidati uscenti come Christian Solinas. Squadra che vince non si cambia». Lo ribadisce la Lega in una nota ufficiale, diffusa in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nell’Isola nel 2024.

Già nei giorni scorsi il vicepremier e segretario del Carroccio Matteo Salvini aveva espresso la propria fiducia in Solinas, utilizzando proprio lo slogan: «Squadra che vince non si cambia».

«Mentre nell’Isola – aveva detto Salvini – c’è una sinistra divisa, noi puntiamo all’unità nel nome dell’autonomia di questa terra, del lavoro, della famiglia, delle tradizioni».

