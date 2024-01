Si prepara a entrare nel vivo la campagna elettorale in vista delle regionali del 25 febbraio. E, sponda centrodestra, arriverà in Sardegna il primo big della politica nazionale: Matteo Salvini.

Il leader della Lega – vicepremier e ministro delle Infrastrutture – torna nell’Isola per un convegno organizzato per fare il punto sulle grandi opere in programma sul territorio regionale, dal titolo “L’Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna", che si svolgerà a Cagliari, dalle 11 all'Hotel Regina Margherita.

, ma la visita sarà anche l’occasione per incontri politico-elettorali, soprattuto con gli alleati del Psd’Az, dopo il braccio di ferro con Fratelli d’Italia sulla candidatura a governatore, che ha visto alla fine il Carroccio e i sardisti “cedere”, abbandonando la strada della riconferma di Christian Solinas per ricompattare la coalizione sul nome del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

