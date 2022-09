Come già anticipato dalle proiezioni, Renato Schifani vince le elezioni regionali in Sicilia e sarà il nuovo governatore sostenuto dal centrodestra. Ha ottenuto circa il 40 per cento dei voti e oltre una decina di punti di scarto. In ogni caso, nonostante gli scrutini a rilento, ha un margine che non può essere colmato da Cateno De Luca.

Risultati non buoni per il centrosinistra con la candidata Caterina Chinnici intorno al 15%, poco dietro Nuccio Di Paola (M5s). Al momento il primato, come lista, se lo contendono M5s, FdI e Cateno De Luca ma per avere un quadro chiaro bisognerà attendere i risultati definitivi. Il centrodestra, comunque, dovrebbe avere la maggioranza nell’Assemblea siciliana.

"Una vittoria di tutto il centrodestra, tutti i partiti supereranno la soglia del 5% - commenta Schifani - Ne sono felice perché ci sarà stabilità. Una maggioranza abbastanza qualificata rafforzerà l'azione del governo anche perché tutti avranno pari dignità, al di là dell'entità dei consensi che certo influiranno sulla composizione della giunta, ma ribadisco che sarà il governo delle competenze".

De Luca intanto ha già ammesso la sconfitta: “Io ho perso, ma penso che i siciliani non abbiano vinto", aveva detto.

E il segretario Pd di Palermo, Rosario Filoramo, ha annunciato che lascerà la guida del partito, deluso per il quarto posto di Di Paola ma rinfrancato dall'ottimo risultato della lista per le nazionali nei collegi uninominali, piazzandosi prima nell'Isola, ed eleggendo due parlamentari: Davide Aiello alla Camera e Dolores Bevilacqua al Senato.

Conquista due parlamentari nell'uninominale anche la lista “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca sindaco d'Italia, che piazza a Roma Dafne Musolino e Francesco Gallo. Quattordici su 18 i collegi che vanno al centrodestra che però fallisce l'en plein.

Tra i big restano fuori l'ex ministro Stefania Prestigiacomo (Fi), la vice presidente al Senato di Fi Gabriella Giammanco, Bobo Craxi (Psi), l'ex sottosegretaria del M5s che si candidò alle primarie progressiste Barbara Floridia, la deputata di Fi Matilde Siracusano. Eletto invece alla Camera, nel collegio uninominale di Agrigento, il candidato della coalizione di centrodestra Calogero Pisano. Biglietto per il Senato infine per Nello Musumeci.

