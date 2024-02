Non solo il più votato a Olbia (dove lo scrutinio è quasi chiuso), ma con 3.351 preferenze è anche il più votato nel collegio Olbia Tempio, in cui ha raccolto 6.518 voti. I dati disponibili non lasciano dubbi: il consigliere regionale uscente del PD, Giuseppe Meloni, tornerà a sedere tra i banchi di Villa Devoto.

«Attendiamo il risultato regionale però, nel frattempo, non posso che esprimere un'immensa soddisfazione per questo risultato che mi carica, ancora di più, di grandi responsabilità» commenta a caldo Meloni. E aggiunge: «Sebbene fosse nell'aria un grande fermento, non mi aspettavo numeri di queste proporzioni: adesso spero che venga proclamata presidente Alessandra Todde per poter cambiare insieme il futuro della Sardegna».

La vittoria di Giuseppe Meloni è in controtendenza rispetto all'andamento della Gallura dove è in testa la coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Truzzu presidente.

