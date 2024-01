Ora è ufficiale: le liste in corsa per le Regionali del 25 febbraio passano da ventisei a venticinque. Gli uffici circoscrizionali territoriali di Cagliari e del Sulcis Iglesiente hanno escluso la lista “Forza del Popolo”, l'unica che sosteneva la candidatura alla presidenza della Regione di Maria Rosaria Randaccio.

La decisione sarebbe legata a criticità rilevate nella raccolta delle firme.

Domani, intanto, è in programma l’ultimo adempimento prima dell’inizio ufficiale della campagna elettorale, ovvero la presentazione dei candidati alla presidenza, che a questo punto diventano quattro (Alessandra Todde per il Campo Largo, Paolo Truzzu per il centrodestra, Renato Soru per la coalizione Sarda, Lucia Chessa per Sardegna R-esiste), in Corte d’Appello a Cagliari tra le 8 e mezzogiorno.

© Riproduzione riservata