Venti giorni dopo le elezioni regionali ancora si attende l’ufficializzazione del risultato del voto in Sardegna, ma la proclamazione degli eletti potrebbe avvenire nei prossimi giorni, forse già lunedì.

Sono infatti in dirittura d’arrivo le verifiche dell'ufficio centrale regionale insediato alla Corte d'Appello di Cagliari e si attendono oggi i verbali che arriveranno dal tribunale del capoluogo sardo, ultima circoscrizione delle otto a trasmettere i documenti.

Nell’attesa, la neogovernatrice in pectore Alessandra Todde, attraverso un post su Facebook, ribadisce di essere già al lavoro in vista dell’insediamento.

«Quelli che stiamo vivendo – spiega Todde - sono giorni intensi. Mentre siamo ancora in attesa dell'ufficializzazione del risultato elettorale, voglio che sappiate che il nostro impegno per la nostra terra prosegue senza sosta».

Da quanto si apprende, Todde sta proseguendo gli incontri bilaterali con i partiti della coalizione per chiudere il cerchio sulla nuova giunta. «Insieme alla squadra e alle forze di coalizione, stiamo lavorando per essere pronti fin dal primo giorno ufficiale a dare alla Sardegna il rilancio che merita, in tutti i settori che toccano da vicino le nostre vite: dalla salute all'economia, dai trasporti all'ambiente», prosegue la leader del Campo Largo sardo. E conclude: «Abbiamo chiare le priorità per la Sardegna. Questo è un momento cruciale. Abbiamo davanti a noi sfide importanti ma anche infinite possibilità. Con il supporto, la fiducia e la partecipazione attiva di tutte e tutti, possiamo costruire insieme il futuro della Sardegna. La nostra isola ha un potenziale straordinario, e insieme possiamo sbloccarlo. Sarò al vostro fianco, ogni giorno, per lavorare con impegno, trasparenza e dedizione».

