Si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali del 25 febbraio in Sardegna.

In base ai dati ufficiosi (quelli ufficiali non sono ancora stati pubblicati sul portale regionale) il divario fra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si è assottigliato, ma non come sperava il centrodestra: i voti di distacco tra i due candidati sarebbero circa 1.600.

Una forbice troppo ampia per sperare in un ribaltone, sottolineano dal campo largo. Ieri la stessa Todde su Rai3 si era detta «serena» parlando di un distacco «tra i 1.450 e i 1.600 voti». Nel centrodestra aspettano l’ufficialità per valutare eventuali ricorsi al Tar.

Terminato lo scrutinio delle sezioni mancanti, a sette giorni dallo spoglio, ora i tribunali stanno verificando i verbali arrivati dai seggi, controllando la regolarità dei documenti prodotti e delle operazioni svolte.

Poi i plichi confluiranno a Cagliari, dove l’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello andrà a stilare il verbale definitivo e a proclamare i 58 consiglieri, più la presidente e il candidato secondo classificato. Proclamazione che, a quanto si apprende, non avverrà prima di una settimana.

