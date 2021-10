Non solo amministrative. In Calabria i cittadini sono stati chiamati al voto anche per le regionali, dopo la morte della governatrice Jole Santelli.

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7%.

Secondo invece la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Occhiuto raggiunge il 52,9%, seguito da Amalia Cecilia Bruni con il 25,6%; al terzo posto de Magistris con il 19,4%.

"Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria", le prime parole del nuovo governatore dal suo quartier generale di Gizzeria.

"E vinceremo ancora da domani - ha aggiunto Occhiuto – affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria. Ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato che abbiamo ottenuto".

(Unioneonline/l.f.-L)

© Riproduzione riservata