Iniziato l'atteso confronto dei candidati alla presidenza della Regione organizzato da Coldiretti. Manca solo Lucia Chessa (Sardegna R-esiste), presenti invece Renato Soru (Coalizione Sarda), Alessandra Todde (Campo Largo), Paolo Truzzu (centrodestra).

Il padiglione della Fiera è pieno. Hanno introdotto il dibattito il presidente di Coldiretti Battista Cualbu e il direttore Luca Saba.

La formula: otto domande a testa e quattro minuti di tempo per rispondere sui temi dell'agricoltura, del governo del territorio, energia, acqua, continuità territoriale e trasporti, burocrazia.

Agricoltura, assessorato e agenzie

La prima domanda riguarda la visione dell'assessorato all'Agricoltura e la riforma delle agenzie.

Renato Soru è il primo a rispondere. «L'assessorato è da riordinare e da riempire di competenze umane». Quanto alle agenzie, è aumentato il personale ma è «diminuito il numero di chi fa assistenza tecnica nei campi. Proponiamo di rifocalizzare le tre agenzie, Laore torni a fare assistenza con agronomi e veterinari, serve una nuova formazione. Per le pratiche di qualsiasi origine serve una nuova agenzia, un unico sportello, e questa agenzia è Argea. Agris che si occupa di ricerca deve entrare dentro Laore».

Per Alessandra Todde la parola chiave è "discontinuità": «Servono competenze per capire come valorizzare il comparto. Se siamo in ritardo sui pagamenti della pac, come possiamo dire a un giovane che vuole diventare imprenditore agricolo che si può fidare». Todde propone «la riforma dell'assessorato e delle agenzie, ripristinando la ricerca e non sovrapponendo le responsabilità». Inoltre, «l'assessorato all'Agricoltura non può stare a Cagliari ma vicino agli agricoltori».

Per Truzzu, «occorre investire sulle persone, ma non sempre abbiamo la possibilità di sceglierle, chiedo alle associazioni agricole di aiutarci a individuare le persone con competenza».

Burocrazia e ritardi

Seconda domanda sulla burocrazia e sui ritardi, sempre nell'ambito dell'assessorato all'Agricoltura. Per Todde «serve una profonda revisione di tutta la macchina dell'amministrazione, promuovendo la digitalizzazione e l'integrazione dei dati in modo che siano patrimonio reale di chi deve gestire i fascicoli». Truzzu ricorda che «oggi abbiamo la possibilità di governare tanti dati. Questo ci aiuta a fare scelte giuste e a dare risposte tempestive a chi lavora in questo settore». Soru ribadisce che «per velocizzare e dare certezza bisogna rifocalizzare il mandato delle agenzie».

Governo del territorio

Terza domanda sul governo del territorio e sull'opportunità di liberare le terre vincolate. Il candidato del centrodestra Truzzu ammette che «mi piace l'ambiente con l'uomo dentro: ho intenzione di rivedere il Ppr e di lavorare su un nuovo piano urbanistico, anche per riportare al pieno utilizzo le terre, perché pastori e agricoltori sono i primi custodi del nostro ambiente». Soru della Coalizione Sarda ricorda che «la terra è un bene comune che deve essere recuperato. Come? Non è facile ma va fatto». Sul governo del territorio «dobbiamo portare a termine il Ppr, ma prima occorre approvare una legge urbanistica che faciliti l'approvazione dei Puc, altrimenti del Ppr conosceremo solo i vincoli». Todde del Campo largo: «Proponiamo una legge quadro sul governo del territorio che dia direttrici per una nuova legge urbanistica. Dobbiamo avere un ufficio del piano urbanistico, una struttura che possa guidare nell'interpretazione delle regole».

© Riproduzione riservata