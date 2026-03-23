Attesa per le ore 15, quando chiuderanno le urne e inizierà lo spoglio delle schede del referendum confermativo sulla riforma della Giustizia.

Alta finora l’affluenza nazionale: alle 23 di ieri era del 46,1%. Più bassa invece l’affluenza in Sardegna, dove fino a domenica sera ha votato il 39,9%.

Ecco i dati per provincia, dalla percentuale più alta a quella più bassa:

  • Cagliari — 40,88%
  • Sassari — 39,76%
  • Nuoro — 38,42%
  • Sulcis Iglesiente — 38,01%
  • Oristano — 37,69%
  • Ogliastra — 37,40%
  • Medio Campidano — 37,12%
  • Gallura Nord-Est Sardegna — 36,06%

Tra le regioni, il dato più basso di affluenza alle 23 di ieri si è registrato in Sicilia con il 34,94%, quello più alto in Emilia Romagna con il 53,69%.

REFERENDUM: TUTTE LE NOTIZIE

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata