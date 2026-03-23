Referendum: a Cagliari l’affluenza più alta, in Gallura quella più bassaLa partecipazione nell’Isola al voto per la consultazione sulla riforma della Giustizia inferiore di sei punti percentuali a quella nazionale
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Attesa per le ore 15, quando chiuderanno le urne e inizierà lo spoglio delle schede del referendum confermativo sulla riforma della Giustizia.
Alta finora l’affluenza nazionale: alle 23 di ieri era del 46,1%. Più bassa invece l’affluenza in Sardegna, dove fino a domenica sera ha votato il 39,9%.
Ecco i dati per provincia, dalla percentuale più alta a quella più bassa:
- Cagliari — 40,88%
- Sassari — 39,76%
- Nuoro — 38,42%
- Sulcis Iglesiente — 38,01%
- Oristano — 37,69%
- Ogliastra — 37,40%
- Medio Campidano — 37,12%
- Gallura Nord-Est Sardegna — 36,06%
Tra le regioni, il dato più basso di affluenza alle 23 di ieri si è registrato in Sicilia con il 34,94%, quello più alto in Emilia Romagna con il 53,69%.
(Unioneonline)