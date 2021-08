"Mi sembra che chi occupa in questo momento il ministero dell'Interno non sia adeguato". È il duro attacco del segretario della Lega, Matteo Salvini, a “Morning News” su Canale 5 parlando della gestione del rave party in provincia di Viterbo. Alla domanda su cosa avrebbe fatto l'ex ministro in questa situazione, Salvini ha risposto: "Devi intervenire prima. Quando arrivano 8000 persone con i tir, non puoi mandare l'esercito, devi intercettarli prima. Abbiamo servizi di intelligence, polizia di frontiera, servizi informativi. Alle prime 100 persone, devi intervenire subito, altrimenti è tardi. Io ho fatto il ministro per un anno e gli italiani si ricordano come l'ho fatto".

l ministro dell'Interno "dovrebbe spiegare, non tanto a Salvini, ma agli italiani che le pagano lo stipendio che cosa sa facendo per difendere la salute e la sicurezza degli italiani", ha quindi ancora incalzato il leader leghista.

"È evidente che sugli sbarchi siano messi male, sulla lotta alla droga male, sul contrasto alle feste abusive lascio a voi commentare - ha aggiunto - mi domando con che senso un proprietario di un locale oggi si alzi. E' giorni che chiediamo spiegazioni, ora sono intervenuti, evidentemente le denunce servono".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata