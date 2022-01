La convocazione è per le 15 a Montecitorio: oggi è il primo giorno di votazione per la scelta del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. 1008 tra senatori, deputati e delegati regionali che esprimeranno il loro voto in seduta unica con, secondo il calendario, un appuntamento al giorno per consentire di sanificare l’Aula. Si proseguirà quindi finché non ci sarà l’elezione.

Nelle previsioni la situazione più favorevole all’individuazione di un candidato condiviso si avrà a partire dal quarto giorno. Questo perché il quorum si abbasserà dai due terzi alla maggioranza assoluta. Ma ci sono stati due casi particolari, totalmente diversi tra loro. Sono quelli di Giovanni Leone (1971) per la cui elezione sono stati necessari 23 scrutini, e quello di Carlo Azeglio Ciampi (1999) per cui è stata sufficiente una sola votazione.

Per l’ultima volta è chiamata a votare una platea molto ampia dato che, con la riduzione dei parlamentari, tra sette anni – allo scadere del mandato – voteranno 230 deputati e 115 senatori in meno.

In tempi di Covid sono state definite procedure dettagliate per i rappresentanti positivi. Ugo Cappellacci (deputato di Forza Italia) e Gianluigi Paragone (senatore di Italexit) potranno votare in un seggio allestito nel parcheggio della Camera. Il primo potrà raggiungerlo dalle 15.30 alle 15.45 con un mezzo proprio o con un mezzo sanitario. Il secondo arriverà a Roma da Varese, dove vive, con un’auto privata. Ma ha già anticipato che con tutta probabilità oggi non raggiungerà la Capitale, lo farà forse domani o mercoledì.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata