È convocata per mercoledì 12 alle 11 – e non per martedì, come inizialmente trapelato – la seduta del Consiglio regionale della Sardegna con all'ordine del giorno l'elezione dei tre delegati che parteciperanno alle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.

Per prassi consolidata, dovrebbero poter volare a Roma il presidente della Regione, Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e un esponente dell'opposizione, in questo caso il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, già grande elettore di Sergio Mattarella quando era presidente dell'Assemblea sarda.

Ad ogni modo, anche la prassi va sorretta da un accordo che le forze politiche puntano a raggiungere nella conferenza dei capigruppo convocata da Pais per martedì alle 17.

In quell'occasione, si farà anche il punto sull'iter di approvazione della Finanziaria 2022.

(Unioneonline/v.l.)

