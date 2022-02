Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica, giurerà giovedì 3 febbraio davanti al Parlamento riunito in seduta comune con anche i delegati regionali. Il programma dell’articolata cerimonia è stato diffuso dalla Camera dei deputati.

Il Presidente, accompagnato dal Segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, andrà a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in moto. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Ad accoglierlo ci saranno il Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La campana, a quel punto, cesserà di suonare.

Nell'atrio, in alta uniforme, un reparto di Carabinieri.

Mattarella verrà salutato dai componenti del Consiglio di Presidenza del Senato e dell'Ufficio di Presidenza della Camera. Successivamente, con Fico, Casellati e i rispettivi Segretari generali, raggiungerà l'Aula per salire sul banco della presidenza. Fico dichiarerà aperta la seduta invitando il Capo dello Stato a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Dell'avvenuto giuramento verrà dato annuncio dalla campana di Montecitorio, mentre 21 colpi a salve di artiglieria partiranno dal Gianicolo.

Poi il messaggio alla nazione.

Chiusa la seduta, Fico e Casellati accompagneranno il Presidente della Repubblica alla Galleria dove verrà accolto dal Presidente del Consiglio. Nell'atrio un reparto di Corazzieri schierati in uniforme di gran gala renderà gli onori.

In Piazza Montecitorio la banda eseguirà l'Inno Nazionale, il Capo dello Stato passerà in rassegna il reparto d'onore prima di raggiungere in auto l'Altare della Patria. Per l'occasione, tutti i presenti, sia nell'emiciclo che nelle tribune, dovranno sottoporsi nella stessa giornata di giovedì 3 febbraio a tampone rapido di terza generazione da effettuarsi esclusivamente nelle strutture della Camera e del Senato.

