Il trentacinquesimo congresso del Psd’Az si chiude ad Arborea tra le tensioni con la conferma per acclamazione del segretario uscente Christian Solinas.

Riesce a conservare il suo incarico anche Antonio Moro, presidente uscente del partito, ma non senza qualche difficoltà. Prima dell’elezione, anche in questo caso per acclamazione, è spuntata fuori un’altra candidatura, quella del vicesegretario uscente Quirico Sanna.

Dopo varie contestazioni, legate in parte alla modalità della presentazione di una candidatura considerata irregolare dai vertici del partito, Sanna l’ha ritirata e a quel punto è arrivata la conferma per Antonio Moro.

L’esito del congresso lascia l’amaro in bocca a due dei tre consiglieri regionali sardisti - Piero Maieli e Gianni Chessa che intendevano dare un segno di discontinuità con Sanna - mentre Alfonso Marras sosteneva gli uscenti. In particolare Maieli ha raccontato oggi di non essere riuscito a prendere la parola per intervenire.

