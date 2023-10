Circa 1.500 persone al Palacongressi della Fiera a Cagliari per la convention del Psd’Az organizzata dal segretario del partito e presidente della Regione Christian Solinas.

«Oggi il popolo sardista si ritrova in questa grande festa, occasione per riabbracciarvi e riprendere in mano le nostre radici - ha detto prima della manifestazione -. Sarà un modo per riattivare un partito che molto generosamente in questi anni ha sacrificato parte delle proprie attività ordinarie alle sfide di governo affrontando una legislatura falcidiata dalle emergenze. Quella di oggi è la risposta migliore a chi in questi anni ha parlato di partito in smobilitazione. Questa partecipazione è il miglior sondaggio che si possa fare».

Si sente candidato? «Abbiamo molto rispetto per le legittime aspettative di chi propone candidature alternative ma rivendichiamo il diritto a riproporre la continuità della guida della Regione per portare a compimento le riforme avviate». In platea molti assessori e i consiglieri regionali del Psd'Az.

