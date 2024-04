«All'inserimento del principio di insularità in Costituzione e alla nascita della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità non è seguito un impegno concerto da parte del Governo per eliminare il divario tra regioni insulari e Stato centrale ed Europa».

Lo dicono i componenti della commissione Bicamerale insularità del Partito democratico Marco Meloni, Antonio Nicita (capogruppo Pd della commissione insularità) e Silvio Lai (vice presidente commissione insularità) che hanno elaborato una proposta di Legge per l'applicazione del Principio di Insularità, depositata in Senato da Meloni e Nicita per l'avvio dell'iter legislativo.

«Vivere su un'isola, curarsi, lavorare, fare imprese, avere la necessità di viaggiare da a verso la penisola comporta per gli isolani ostacoli significativi. Uno svantaggio naturale, grave e permanente che impedisce a chi sta nelle nostre isole di poter concorrere ad armi pari con i connazionali continentali», affermano i parlamentari. «All'inserimento del principio di insularità in Costituzione e alla nascita della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità non è seguito un impegno da parte del Governo per eliminare il divario tra regioni insulari e Stato centrale ed Europa», proseguono i parlamentari.

In merito all'istruzione, Meloni ricorda gli episodi recenti, come la mancata approvazione degli emendamenti per ridurre l'impatto sulle isole delle norme sul dimensionamento scolastico e la forte penalizzazione subita dai docenti sardi per il concorso scuola 2024: «Scelte incomprensibili come quelle delle sedi per i concorsi in località non direttamente collegate con la Sardegna confermano l'incapacità del governo di rimuovere gli svantaggi derivanti dai fattori insulari».

I senatori Meloni e Nicita e il deputato Lai fanno appello ai colleghi isolani in Parlamento: «Ci rivolgiamo ai colleghi isolani che fanno parte della maggioranza: facciamo nostra questa battaglia per mettere in pratica ciò che previsto dalla nostra Costituzione. Lavoriamo insieme per dare a tutti i nostri cittadini gli stessi diritti e per superare le barriere territoriali».

