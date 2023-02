In vista del congresso nazionale del Partito democratico si è costituito anche in Sardegna il coordinamento regionale a supporto della candidatura di Gianni Cuperlo quale segretario del Pd. Nell’ambito della mozione “Promessa Democratica” l’aspirante alla guida del partito sarà in Sardegna nei prossimi giorni prima delle primarie del prossimo 26 febbraio per la scelta della leadership democratica.

«Questo congresso è l'occasione per dare vita a un nuovo Pd, un partito che deve riconquistare credibilità e fiducia tra le cittadine e i cittadini, in particolare tra quelle e quelli di sinistra», osserva il coordinamento regionale. «Questa “costituente” non può concludersi con le primarie ma deve utilizzare questa prima fase come l'inizio di un percorso che riporti il partito a dialogare all'interno e all'esterno, con umiltà».

"Promessa Democratica” intende ripartire dal basso con dei “Comitati per l’Alternativa” «perché l’opposizione, soprattutto in questo periodo storico, non può e non deve essere demandata alle sole istituzioni, il dibattito dovrà percorrere il paese». Il gruppo ritiene che «senza la sinistra semplicemente il Pd non esiste, senza la sinistra il Pd smarrisce le ragioni della sua fondazione e perde motivazione per la sua esistenza». “Promessa Democratica” oggi, in una fase costituente del Pd, pone al centro del dibattito la giustizia sociale, l'istruzione e la formazione lungo l’arco della vita, lo viluppo sostenibile e il dibattito sui cambiamenti climatici. Inoltre ritiene che vada superato il Jobs Act per contrastare precarietà e disuguaglianze e che vada affrontato il tema del salario minimo legale perché si restituisca dignità al lavoro, inteso anche come strumento e mezzo per l’emancipazione economica e sociale di ogni persona.

«Tutto questo con una posizione intransigente sui beni comuni e sull’etica pubblica contro ogni illegalità e corruzione». Dunque servirebbe un profondo rinnovamento all’interno dei dem che valorizzi la propria adesione al Partito del socialismo europeo anche attraverso un'azione che possa aiutare il PSE a compiere lo stesso percorso di rinnovamento.

