In Sardegna hanno votato per le primarie del Pd circa 27mila persone.

Intanto arrivano i primi dati parziali dalle sezioni dell'Isola dove si è votato per eleggere il segretario regionale del Pd. Lo spoglio procede lentamente e il risultato definitivo potrebbe essere disponibile anche a tarda notte.

In Provincia di Cagliari è in vantaggio Piero Comandini che ha ottenuto quasi quattromila voti contro i quasi 1900 di Giuseppe Meloni. Quest'ultimo è in vantaggio in provincia di Sassari con oltre quattromila voti contro i quasi tremila di Comandini. A Oristano prevale Comandini (1201 a 729). In provincia di Nuoro sarebbe in netto vantaggio Meloni, così come in Gallura. Nel Sulcis-Iglesiente Comandini ha 1236 voti, Meloni 878.

