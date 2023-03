Sassari ha ospitato la presentazione del nuovo Coordinamento del Partito Progressista della Provincia di Sassari.

Il coordinatore provinciale sarà Simone Campus, mentre la vice Tania Decortes.

“L'obiettivo di riunire le forze progressiste e rilanciarne i valori non è più procrastinabile - si legge nel documento programmatico -. Occorre ripartire dalle identità, dalle comunità, dai luoghi, dalle relazioni e dal confronto tra e con i territori”. “Chiamiamo a raccolta tutte e tutti i quali si vogliono impegnare nel portare avanti i valori progressisti, in cui persone, comunità culturali e politiche, spontanee o organizzate, possono ritrovarsi insieme per un sogno comune”.

Per l'occasione sono stati nominati anche i referenti zonali.

