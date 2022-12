«C'è un'infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria ma che unisce l'Italia al Nord Europa: il Ponte sullo Stretto di Messina è priorità per me, per il governo e per milioni di italiani. Ed è di estremo interesse per la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi».

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine del Consiglio dei Trasporti a Bruxelles.

«Sottolineo che l'attuale governo, dopo 54 anni di parole e mancati sforzi, ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento del cosiddetto “corridoio scandinavo-mediterraneo”, che con il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria avrebbe l'anello mancante», ha detto Salvini ai suoi omologhi europei.

«Noi - ha aggiunto il ministro - stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi».

«Per la prima volta dopo anni, insomma, sui tavoli europei torna un'opera che per l'Italia sarà fondamentale, non solo per collegare Sicilia e Calabria, ma anche per inquinare di meno aria (140.000 tonnellate di anidride carbonica emessa in meno) e mare», ha sottolineato il ministro, evidenziando che da parte della commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, e da altri colleghi europei c'è «attenzione e condivisione».

Sponda Ue, la commissaria Valean ha confermato: «Riguardo al ponte abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un progetto solido per finanziare la

prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà».

