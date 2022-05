Ha preso il via in Sardegna l’ottava tappa del tour “Avvicina”, l’iniziativa del gruppo dei senatori del Pd per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio sulle opportunità date dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso

“In Sardegna – ha detto il segretario regionale del partito, Emanuele Cani - viviamo una grande difficoltà dovuta alla cattiva amministrazione di questa giunta regionale. Stiamo lavorando per comporre uno schieramento in grado di presentarsi come reale alternativa alla destra".

“La tappa sarda è molto importante - ha aggiunto il senatore Alan Ferrari, coordinatore del progetto - perché tocchiamo una realtà complessa e difficile, dove sarà fondamentale capire e approfondire come le risorse del Pnrr possono essere una opportunità di crescita e di abbattimento delle diseguaglianze territoriali, tema fondamentale per una realtà insulare come la Sardegna".

Gianni Marilotti ha parlato invece della continuità territoriale, un tema “dirimente” da “non lasciare in mano alla destra. E anche su questo tema sarà importante misurare come le risorse saranno in grado di colmare un gap storico. Penso che serva un tavolo Stato, regione, Unione Europea". Per Marco Meloni, coordinatore della Segreteria nazionale del Pd, “è importante che a questo incontro partecipino anche Massimo Zedda, Graziano Milia, amministratori che non appartengono al Pd. Serve uno schieramento ampio che si riconosca in una alternativa concreta al governo della destra".

E Zedda, ex sindaco di Cagliari ora consigliere regionale, ha detto: "La questione della città metropolitana continua ad essere un tema dirimente nella politica della nostra regione. Credo sia necessaria una riflessione approfondita per risolvere i problemi di una riforma che finora non ha funzionato". "Il Pnrr rischia di diventare per la Sardegna una occasione persa, perché non si è avuto il coraggio di fare certe scelte in materia ad esempio di energia, trasporti e sanità – ha sottolineato Milia -. Certo per colpa del governo regionale ma anche per sottovalutazioni da parte dell'opposizione".

“Stiamo andando nei territori per comprendere quello che dobbiamo fare al meglio nel nostro ruolo di legislatori. Vogliamo monitorare, realtà per realtà, le opportunità, le occasioni ma anche i rischi e i pericoli - ha concluso la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi - che possono venire dalle scelte che verranno fatte per gli investimenti delle risorse del Pnrr".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata