È online nel sito della Regione Sardegna l'elenco di 37 professionisti che dovranno supportare le direzioni generali degli assessorati nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le modalità di selezione sono finite al centro di una richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere del M5s Michele Ciusa, che oggi in Aula, in apertura dei lavori sulla Finanziaria 2022, ha letto parte della risposta arrivata dalla presidenza della Regione.

"Si tratta di persone che arriveranno a percepire fino a 110mila euro all'anno, quindi si tratta di una procedura importante - ha spiegato il consigliere - in passato abbiamo presentato altre richieste di accesso agli atti, ma in questo caso mi viene intimato di non utilizzare i dati che ho richiesto".

In particolare, è scritto nella risposta: "È doveroso precisare che i consiglieri regionali sono vincolati al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza". Ebbene, ha aggiunto l'esponente dell'opposizione, "una risposta del genere alimenta i miei dubbi perché non è mai stata mia intenzione divulgare dati sensibili ma piuttosto verificare i criteri di selezione, se siano stati rispettati".

Dopo l'intervento di Ciusa, i lavori sono stati interrotti per una capigruppo di maggioranza.

Alla ripresa, passaggio all'esame dell’Aula degli ultimi tre articoli (energia, lotta allo spopolamento, sviluppo locale) della manovra da 9,5 miliardi.

Il via libera definitivo dovrebbe arrivare domani.

