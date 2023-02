Finisce in Parlamento il caso della clamorosa evasione dal carcere di Badu ‘e Carros del boss pugliese Marco Raduano.

Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

«La fuga dal carcere di massima sicurezza di Nuoro di un boss condannato per gravi reati è una circostanza allarmante e preoccupante. Per questo, nei prossimi giorni, presenterò una interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per capire le cause che hanno determinato il grave episodio e quali iniziative intenda assumere perché non avvengano fatti del genere», afferma il parlamentare.

Pittalis esprime la sua solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria, «costretti a lavorare in condizioni difficili e sotto organico», per la «ormai conosciuta e cronica carenza di personale».

«Il carcere di Badu e Carros è un carcere di massima sicurezza, dove ci sono detenuti al regime del 41 bis, ed è per questo che ritengo opportuno focalizzare l’attenzione su realtà come queste dove non può esservi carenza di personale», conclude il deputato forzista.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata