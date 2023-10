Proseguono gli incontri pre-elettorali ad Alghero nella sede cittadina del Pd. Questa volta i democratici algheresi hanno ricevuto gli esponenti del gruppo consiliare della lista civica “Per Alghero”. C’erano il segretario cittadino del Pd, Enrico Daga, il presidente del direttivo Mimmo Pirisi e altri componenti della segreteria cittadina.

Per la lista "Per Alghero" erano presenti Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Raniero Selva.

Il segretario Daga ha illustrato il percorso unitario intrapreso dal partito al congresso cittadino. Lavorando in sintonia con il presidente del partito Mimmo Pirisi, i dem hanno finalmente sciolto le diatribe interne e liberato tutte le energie «per intraprendere una battaglia - si legge in una nota - che veda coinvolti tutti i soggetti politici e sociali che si riconoscono in un progetto comune per lo sviluppo della città e del territorio, con l'obiettivo di risolvere i pressanti problemi e le numerose criticità che l’attuale amministrazione di destra-leghista ha provocato nella società e nel tessuto economico della nostra comunità».

La capogruppo di "Per Alghero", Gabriella Esposito, ha ribadito che il Pd «sarà centrale nel processo di costruzione e di crescita della futura coalizione». Inoltre, gli stessi esponenti della lista hanno posto l’accento sul percorso unitario di tutta l’opposizione in Consiglio comunale sui temi della gestione amministrativa, giudicata pessima. In questo senso la riunione ha ribadito la necessità che l’azione di opposizione, che in questi anni è stata svolta dai consiglieri comunali di centrosinistra e del Movimento 5 stelle, venga ora intensificata grazie all’azione dei partiti e delle forze politiche in genere.

L’incontro con i rappresentanti di "Per Alghero" è stato preceduto da quelli con Sardegna Y llibeltat, Futuro Comune, Azione e Movimento 5 stelle. Nei prossimi giorni il gruppo dirigente del Pd incontrerà altre forze politiche.

