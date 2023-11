Il Pd attacca il Governo sulla Finanziaria. Il senatore Marco Meloni e il deputato Silvio Lai hanno fatto il punto della situazione, facendo notare che per la Sardegna c’è poco o nulla: «Chiediamo che il fondo per l’Insularità non abbia due milioni come ora, ma 180 per gestire le emergenze di sviluppo delle isole».

E poi: «I 12 miliardi per lo Stretto di Messina vengano destinati alla rete del trasporto ferroviario di Sardegna, per arrivare a Cagliari a Sassari in un’ora e mezza, e Sicilia».

Meloni e Lai hanno parlato anche dell’Eistein Telescope: «Serve un miliardo per renderlo operativo».

