Impazza il totonomi in vista della formazione del primo Governo Meloni.

E anche i bookmakers, come di consueto, hanno fatto le loro previsioni, con tanto di quotazioni.

Tra loro – come riporta l’agenzia specializzata Agipronwes – il fornitore di quote per i bookmaker internazionali Oddsdealer.net. Ecco le quote assegnate a ciascuno dei papabili.

ECONOMIA – Per il Mef il favorito è Fabio Panetta, dato a 1,83, seguito da Domenico Siniscalco a 2,89 e da Dario Scannapieco a 4,82.

INTERNI – Per il Viminale i trader scommettono su Matteo Piantedosi, avanti a 2 volte la scommessa. Spunta però il nome di Giulia Bongiorno, seconda in quota a 2,90, con Giuseppe Pecoraro che insegue a 3,85.

GIUSTIZIA – La Bongiorno è data in lizza anche per il ministero di Grazia e Giustizia, anche se a 3,20, dietro Carlo Nordio a 1,80. Si parla anche di Francesco Paolo Sisto, dato a 4.

ESTERI – Per la Farnesina i bookie dicono Antonio Tajani, favorito a 1,40. Poi ci sono Elisabetta Belloni (a 4) e Giampiero Massolo (a 7).

DIFESA – Per la Difesa è derby in Fratelli d’Italia tra Guido Crosetto e Adolfo Urso (entrambi a 2,65), mentre l'outsider è il segretario generale della difesa, il generale Luciano Portolano, a 2,90. SALUTE – Per la Salute in pole ci sarebbe Francesco Rocca, presidente del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, a 1,88. A seguire, Guido Bertolaso, a 2,90, davanti a Licia Ronzulli, data dai bookie a 4,60.

CAMERA – Per la presidenza della Camera la griglia dà in vantaggio Giancarlo Giorgetti (a 1,85) e Riccardo Molinari (a 2,80), con l'attuale capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, a 5 volte la scommessa.

SENATO – Per la presidenza del Senato favorita è Anna Maria Bernini (a 2,28) seguita da Ignazio La Russa, vicino a 2,75. Terzo – a 3,40 – è dato infine il leghista Roberto Calderoli.

