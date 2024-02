Mancano dieci sezioni per conoscere i risultati definitivi, a Olbia i dati aggiornati dall'ufficio elettorale del Comune confermano la tendenza delineata nelle prime ore delle operazioni di spoglio: in testa, la coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Truzzu, con 9.945 voti contro gli 8.083 collezionati dal Campo Largo per Alessandro Todde.

A trainare la coalizione, Forza Italia che conta 4.562 voti e quasi il 25 per cento, seguito da Fratelli d'Italia con 1.935 preferenze e poco più del 10 per cento e dai Riformatori con 1.606 voti e oltre il 7 per cento. Nella roccaforte forzista, il candidato più votato della coalizione per Truzzu è il consigliere regionale uscente e consigliere comunale di Olbia, Angelo Cocciu, con 2.361 voti (45,58 per cento) delle preferenze, in quota Forza Italia, seguito dalla vicesindaca, Sabrina Serra, con 1.690 voti (32,7 per cento) di preferenze, rincorsa dal consigliere comunale, Bastianino Monni con 1.029 voti.

Con 964 preferenze entra nella rosa dei più votati in città anche l'ex vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, in quota Riformatori, e il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Gigi Carbini, con 865 voti.

Si conferma, come nella precedente tornata elettorale, il più votato in assoluto, però, l'ex consigliere regionale uscente del PD, Giuseppe Meloni, con 3.048 voti (55,47 per cento) di preferenze, seguito dalla capogruppo in Consiglio comunale di Olbia democratica, Ivana Russu con 1.828 voti (33,2 per cento) Sono 2.211 gli elettori che hanno espresso la preferenza per il MoVimento 5 Stelle, con il consigliere regionale uscente, Roberto Li Gioi, che conta 1.018 voti.

© Riproduzione riservata