È stata presentata nell’aula convegni dell’Hotel Stella 2000 a Olbia la lista Alleanza Verdi e Sinistra per la circoscrizione Olbia - Tempio a sostegno della candidata alla presidenza alla regione Alessandra Todde.

«Vado particolarmente orgoglioso di questa lista che contiene nomi di persone molto valide. Questa lista Alleanza Verdi Sinistra si sta manifestando in tutto il territorio come quasi un partito a sé. Abbiamo lavorato tutti di comune accordo fino alla presentazione delle liste, senza attriti. Su questo territorio investiremo anche a livello nazionale grazie alla presenza di Nichi Vendola», ha affermato Christian Locci, segretario regionale di Sinistra Italiana.

La lista è composta da sei candidati: Simonetta Melis docente di lingua e letteratura inglese, Paride Pileri, libero professionista nell’ambito urbanistico di Trinità d’Agultu e Vignola, Giacoma nota Mina Saccarda, docente di navigazione, Giovanni noto Nanni Campus, docente di storia e filosofia al Liceo Artistico “De André” di Olbia, Nicola Comerci docente e consigliere comunale all’opposizione di Tempio Pausania, Sonia Martinelli docente e counselor sistemico.

Una rosa di nomi composta da docenti del territorio e un imprenditore attivo nel settore dell’urbanistica, che puntano sull’ecologia, la salvaguardia del territorio, il futuro dei giovani che passa attraverso l’istruzione e l’aiuto e il supporto alle famiglie.

«Potrebbe partire da qui, da Olbia, dalla Gallura e dai suoi giovani, una piccola rivoluzione, meglio adesso che più avanti», affermano i candidati. Continuità territoriale per garantire la mobilità dei sardi e anche gli interscambi culturali dei giovani studenti, una sanità da rivedere e riprogrammare attraverso il potenziamento dei presidi ospedalieri sul territorio come a Tempio Pausania e La Maddalena, e le energie rinnovabili che non devono aprire le porte agli speculatori: questi i tre punti chiave del programma portato avanti dalla lista che vuole rappresentare tutti i centri della Gallura.

In sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra farà tappa in Gallura, dopo un intervento il 16 febbraio a Nuoro, il presidente nazionale di Sinistra Italia, Nichi Vendola che sabato 17 terrà un intervento con Alessandra Todde a Tempio Pausania all’interno del Teatro del Carmine dalle ore 18, per poi spostarsi ad Olbia domenica 18 febbraio in Piazza Mercato.

Nichi Vendola cederà poi il passo a Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra Italiana che arriverà in Sardegna per due appuntamenti, il 21 e il 22 febbraio.

