Una visita annunciata, al pari degli obiettivi. Il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, arriva oggi nell’Isola per lanciare il Piano dei porti, con un focus sullo scalo di Cagliari. Rixi incontrerà anche la governatrice Alessandra Todde per discutere della nomina all'Adsp, Autorità che gestisce gli scali marittimi dell’Isola, casella prossima a restare libera dopo i due mandati del presidente uscente Massimo Deiana.

In un’intervista rilasciata oggi a L’Unione Sarda, il viceministro ha spiegato che «la Sardegna ha le carte in regola per deve diventare un hub di riferimento, in grado di cogliere le opportunità che propongono i nuovi mercati. A Cagliari abbiamo assegnato 240 milioni di euro tra fondi Pnrr e fondi del Mit, che si sommano a quelli già investiti dall’Autorità portuale. Nella stessa direzione si colloca la riforma portuale che stiamo preparando: prevede di istituire una struttura a controllo pubblico capace di coordinare al meglio gli investimenti, valorizzando le specificità degli scali marittimi».

Per lo scalo marittimo di Cagliari si profila dunque un rilancio dopo «la fase difficile vissuta, col crollo del settore container per il disimpegno del terminalista dal Porto canale nel 2019. Il traffico è sceso del 98%, tanto che è stata revocata la concessione. Dal 2023 ci sono segnali concreti di ripresa – ha sottolineato Rixi -. Il traffico container su navi feeder è quasi raddoppiato e anche quello passeggeri ha continuato a crescere, raggiungendo un nuovo record. Dopo un periodo in cui il porto sembrava in panchina, oggi è tornato protagonista e sta dimostrando di poter fare la sua parte».

Sull’Adsp, il viceministro ha detto: «Ho scelto un percorso di condivisione delle nomine dei presidenti con tutti i territori. Le visite nelle quattordici Autorità portuali interessate sono finalizzate proprio a una valutazione accurata della situazione di ciascuno, in modo da arrivare a decisioni ponderate». Rixi farà un punto stampa negli uffici del Molo Ichnusa a Cagliari, dalle 18,15.

© Riproduzione riservata