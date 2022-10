Oggi è la giornata di Giorgia Meloni. Questa mattina la leader di Fratelli d’Italia sale al Colle per l’incontro con Sergio Mattarella nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo: “Insieme a tutta la coalizione del centrodestra – ha scritto sui social – saliremo al Quirinale. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”.

Come già anticipato ieri, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, nella sala degli Arazzi di Lille sarà solo lei a parlare a nome della “maxi” delegazione che comprende, oltre a FdI, anche Lega, Forza Italia, Noi moderati e Maie, con presenti i rispettivi leader (Salvini, Berlusconi, Lupi e De Poli).

Una lista con i nomi dei possibili ministri sembra sia già pronta.

Ieri il Capo dello Stato ha ricevuto i presidenti delle Camere (Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana), il Gruppo Misto e le Autonomie, per il Terzo Polo a parlare è stato Carlo Calenda, Giuseppe Conte per i Cinque Stelle, ed Enrico Letta per il Pd.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

