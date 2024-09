La Giunta ha nominato gli amministratori delle Province. Per la Gallura la scelta della Giunta regionale è ricaduta su Gaspare Piccinnu (area Pd). Per Nuoro su Giuseppe Ciccolini (area Pd), per l'Ogliastra su Tiziana Mameli, per Oristano su Battistino Ghisu (area Pd), per il Sulcis su Sergio Murgia (Orizzonte Comune), per il Medio Campidano su Roberto Cadeddu (M5S).

Amministratore della Città metropolitana di Cagliari è Eugenio Lai (Alleanza Verdi-Sinistra), della Città metropolitana di Sassari è Gavino Arru (M5S).

Commissario liquidatore per Sassari e la Gallura è Gian Piero Scanu (Pd), per Nuoro e Ogliastra Giovanni Basolu, per il Sud Sardegna Vincenzo Basciu (Sinistra).

