«Non avete avuto il coraggio di mandarmi a casa, dovevate andare dal notaio e dimettervi. Io ho preparato il bilancio in tempo e voi non lo avete approvato».

Così il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, si è rivolto al consiglio comunale che dopo cinque ore di discussione deve ancora votare il bilancio preventivo.

Senza, la sua amministrazione ha finito la sua corsa e in città arriverà il commissario. A mezzanotte scade il termine imposto dalla Regione per l’approvazione.

Soddu parla per oltre mezz’ora delle conseguenze di un voto contrario: «Non state dotando la città di uno strumento fondamentale per far cadere me, potevate fare una mozione di sfiducia ma non lo avete fatto, forse ho dato un po’ fastidio nell’aver fatto tante cose, ma queste sono cose che i cittadini devono sapere», ha detto prima di iniziare il lungo elenco di tutte le opere fatte dalla sua amministrazione.

