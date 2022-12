Aperto e subito rinviato al 21 aprile (ore 10,45) il processo nei confronti del governatore della Sardegna Christian Solinas, accusato di abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle nomine di due direttori generali dell'amministrazione regionale: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile.

Il collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha accolto la richiesta di riunificazione del procedimento con quello della ex assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta, rinviata a giudizio per la stessa vicenda con le ipotesi di abuso d'ufficio in concorso con Solinas e tentata concussione.

Il suo processo inizierà, per l'appunto, il 9 marzo, ma anche quello sarà rinviato ad aprile così da farli coincidere nella stessa udienza e riunificarli. Nel corso dell'udienza preliminare, la Gup Ermengarda Ferrarese aveva invece condannato a due anni e otto mesi la capo di gabinetto della presidenza della Regione, Maria Grazia Vivarelli, che aveva scelto di essere giudicata col rito abbreviato. È accusata di abuso d'ufficio e induzione indebita.

